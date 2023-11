"Rote Rosen": Ralf und Marvin sprechen sich aus, doch dann treffen sie auf Malte

Lüneburg - Sie sprechen sich aus! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " machen Ralf (gespielt von Hardy Krüger junior, 55) und Marvin (Maurice Pawlewski, 25) einen Vater-Sohn-Ausflug.

Marvin (Maurice Pawlewski, 25, r.) und Ralf (Hardy Krüger jr., 55) machen einen Vater-Sohn-Ausflug. © NDR

Wie in der Vorschau zu sehen ist, weiht Marvin seinen Vater in seine neuen Pläne ein. Er will den Lieferdienst vom "Frechen Früchtchen" ausbauen und groß aufziehen. Ralf ist von der Entscheidung zwar wenig begeistert, akzeptiert sie allerdings.

Bei dem gemeinsamen Ausflug treffen Vater und Sohn auf Malte (Marcus Bluhm, 57). Sie sind irritiert. Was macht Malte noch in Lüneburg?

Britta (Jelena Mitschke, 45) und Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) haben eine Entscheidung getroffen. Aufgrund der fehlenden Dokumente müssen sie schweren Herzens ihre Hochzeit absagen. Immerhin kann Hendrik Britta noch dazu überreden, symbolisch zu heiraten. Wie aus dem Nichts tauchen plötzlich die Unterlagen auf. Nun können sie sich auch ganz offiziell das Ja-Wort geben.

Ben (Hakim-Michael Meziani, 56) ist zutiefst enttäuscht. Durch den möglichen Jobwechsel von Tina (Katja Frenzel, 49) fühlt er sich vor vollendete Tatsachen gestellt. Er hätte sich gewünscht, dass sie ihn um Rat gefragt hätte.

Als Ben sich mit Ralf über seine Sorgen austauscht, wird ihm klar, dass er Tina nicht länger im Weg stehen darf. Er macht einen Schritt auf seine Partnerin zu.