"Rote Rosen": Simon kann seine Enttäuschung über Charlottes Weggang nicht zeigen

Lüneburg - Damit hatte er nicht gerechnet! In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " reagiert Simon (gespielt von Thore Lüthje, 30) enttäuscht über den Weggang seiner Schwester aus Lüneburg.

Charlotte (Malena Becker, 28) wird wütend, als der enttäuschte Simon (Thore Lüthje, 30) nicht über seinen Schatten springen kann. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, kann er seine Gefühle aber nicht zeigen. Stattdessen verbreitet er in der WG schlechte Stimmung. Dilay (Ideal Kanal, 26) will sich das nicht länger ansehen und macht ihm eine klare Ansage. Er soll die Bevormundung von Charlotte (Malena Becker, 28) unterlassen. Dies sei nicht die beste Art, ihr seine Bruderliebe zu zeigen.

Marvin (Maurice Pawlewski, 24) steckt in der Zwickmühle. Nur allzu gern würde er Charlotte nach London begleiten, doch die Gespräche mit Anette (Sarah Masuch, 44) und Gunter (Hermann Toelcke, 69) zeigen ihm einmal mehr: Vorbestraft und ohne Sprachkenntnisse wird es in London schwer, einen Job zu finden.

Charlotte findet aber, dass er viel zu schnell aufgibt. Dennoch hat Marvin große Angst davor, ohne richtige Perspektive mitzukommen und von Charlottes Geld zu leben.

Sie kann das nachvollziehen und schlägt ihm daher eine Fernbeziehung vor, doch das kann sich Marvin nun mal gar nicht vorstellen.

Silke (Anna Bardorf, 61) hatte mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Sie kann nicht glauben, dass Jorik (Remo Schulze, 35) ausgerechnet mit Amelie (Lara-Isabelle Rentinck, 36) zusammen ist. Sie hat die Hoffnung, dass die Affäre zwischen den beiden schnell zu Ende geht. Da erfährt sie, dass bereits Joriks Tochter Henriette (Jonna) von Amelie weiß.