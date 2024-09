"Rote Rosen": Valerie lauert Jördis auf, es kommt zum Streit

Valerie sieht ihre Chancen davonschwimmen und redet sich rein, dass sie sich mit der Beziehung zwischen Klaas und Jördis abgefunden habe. Als sie Klaas aus Dank für seine Gastfreundschaft bekochen will, sagt er aber ab, er hat ein Date mit Jördis. Valerie kocht innerlich vor Wut und ist zutiefst verletzt, weil Klaas sie auf Distanz hält.

In ihrem Frust lauert sie Jördis auf und provoziert sie bis zum Äußersten. Die beiden Frauen streiten sich samt Handgemenge. Just in dem Moment, als Jördis sich diesem entziehen will, fällt Valerie zu Boden und behauptet, Jördis hätte sie mit purer Absicht die Treppe hinuntergestoßen.

Kommt Valerie mit dieser fiesen Tour durch? Das erfahrt Ihr immer zwischen Montag und Freitag um 14.10 Uhr im Ersten oder vorab in der Mediathek.