"Rote Rosen": Was hat Marvin mit der Waffe vor?

Lüneburg - Alles nur ein Zufall? In der ARD-Telenovela " Rote Rosen " wird Marvin (gespielt von Maurice Pawlewski, 24) ausgerechnet von Simon (Thore Lüthje, 30) mit einer Waffe in der Hand erwischt.

Simon (Thore Lüthje, 30) ist geschockt, als er Marvin (Maurice Pawlewski, 24) mit einer Waffe sieht. © NDR/ARD / Nicole Manthey

Wie in der Vorschau zu sehen ist, streitet Marvin natürlich ab. Doch wie ist er an die Waffe gekommen? Charlotte (Malene Becker, 29) rät ihm dringend, die Pistole bei der Polizei abzugeben. Doch bevor er dazu überhaupt kommt, sieht ihn Dilay (Ideal Kanal, 26) mit der Waffe in der Hand.

Hendrik (Jerry Kwarteng, 47) kehrt so langsam wieder in den Krankenhaus-Alltag zurück. Eine OP-Simulation läuft hervorragend für ihn, er genießt sein Ansehen.

Anschließend soll er sogar eine schwierige Operation übernehmen. Bei der Patientin handelt es sich allerdings um Lilly (Lilly und Lylou Röder, 12). Unter dem Druck und der steigenden Anspannung greift Hendrik erneut zu einem Aufputschmittel.

Nachdem gemeinsamen Abend im Spotlight hat Mathias (Makke Schneider, 49) eine Entscheidung getroffen. Er geht nicht nach England, sondern will in Lüneburg bleiben. Als er Sandra (Theresa Hübchen, 52) davon in Kenntnis setzt, ist sie überglücklich.