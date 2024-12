"Rote Rosen": Was läuft denn da schon wieder zwischen Amelie und Jorik?

Aufgrund der Wahl zum "Heidepaar" verstricken sich der Zimmermann und Amelie immer tiefer in ihr Lügennetz. Eigentlich wollen sie Henni und Britta die Wahrheit sagen und den Spuk beenden, sie schaffen es aber nicht.

Wie die ARD-Vorschau zeigt, starten die beiden Britta (Jelena Mitschke, 46) und Henni (Jonna Weidner, 7) zuliebe in den Wahlkampf, allerdings ohne wirklich ein Paar zu sein.

Nach dem Titelgewinn küssen sich Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) und Jorik (Remo Schulze) leidenschaftlich. © NDR

Amelie will ehrgeizig wie eh und je den Wettbewerb unbedingt gewinnen. Aber nicht für sich, sondern um mit dem Preisgeld ihre Schwester zu unterstützen. Denn Britta plant einen Rollstuhl-Skaterpark im Andenken an ihren geliebten und leider kürzlich gestorbenen Hendrik zu errichten. Um ihr Ziel zu erreichen, verschafft Amelie sich Zugang zu den Wettkampfaufgaben und treibt Jorik an.

Bei den herausfordernden Vorbereitungen hängen die beiden plötzlich an Handschellen aneinander, schließlich müssen sie Johanna sogar ihre Liebesschwüre vortragen.

Obwohl Amelie und Jorik am Abend des Wettbewerbs ihre Chancen auf den Sieg schwinden sehen, geben sie alles und gewinnen den Titel! Es kommt zum leidenschaftlichen Kuss. Ist das nur der Siegesrausch oder stecken wahre Gefühle dahinter?

Auf den Titelgewinn folgt der Kater. Jorik wird klar, dass er und Amelie den Schein eines Liebespaares weiter aufrechterhalten müssen. Als "Heidepaar 2024" haben sie mehrere Werbeauftritte vor sich. Zudem bringt es Amelie nicht übers Herz, Britta die Wahrheit zu sagen. Jorik schlägt überraschenderweise vor, es wirklich noch einmal miteinander als Paar zu versuchen.

Ob die beiden wieder glücklich miteinander werden, seht Ihr immer montags bis freitags ab 14.10 Uhr im Ersten oder vorab in der Mediathek.