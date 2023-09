Royal und sportlich: So lässt sich der TV-Samstag zusammenfassen

Dresden - Sport- und Royal-Fans aufgepasst! Der heutige Samstag ist definitiv was für Euch. Denn es gibt eine besondere Premiere: Prinz Harry (38) gibt erstmals ein Interview im deutschen Fernsehen . Warum und was das mit Sport zu tun hat, lest Ihr in meinen TV-Tipps.

Sportliches und zugleich royales Pflichtprogramm ist an diesem Samstag Das aktuelle Sportstudio . Prinz Harry wird mit Katrin Müller-Hohenstein (58) und Sven Voss (47) über seine Invictus Games sprechen. Das Sportereignis für Kriegsveteranen hat der Königssohn 2014 ins Leben gerufen und seitdem finden sie jedes Jahr in einem anderen Land statt - nun erstmals in Deutschland.

In der ersten Staffel der "Sex and the City"-Fortsetzung And Just Like That ... (ab 2022) haben viele neue Charaktere Einzug gehalten. Nun gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten. So taucht zum Beispiel Carrie Bradshaws (Sarah Jessica Parker, 58) Verflossener Aidan Shaw (John Corbett, 62) auf. Die größte Überraschung ist allerdings die Rückkehr von Samantha Jones (Kim Cattrall, 67).

