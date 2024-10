RTL schmeißt Frauke Ludowig aus dem TV-Programm: Das ist der Grund!

Moderiert in den nächsten Wochen Exklusiv-Weekend nur auf RTL+. Moderatorin Frauke Ludowig (60) wird vom Sender wegen den American Football Übertragungen aus dem linearen TV gestrichen. © David Inderlied/dpa

Den Grund lieferte RTL auch gleich hinterher. Der Sender befindet sich aufgrund des sonst eigentlich festen Sendetermins von "Exclusiv Weekend" um 17.45 Uhr in einem zeitlichen Dilemma.

Sonntags zeigt RTL nämlich immer ab 19 Uhr Spiele der US-amerikanischen Football-Liga NFL. Dazu kommen bereits am heutigen Sonntag die "London Games" die bereits am Nachmittag zu sehen sind. Und: Am 10. November überträgt der Sender außerdem das "Munich Game", ebenfalls am Nachmittag.

Damit es nicht zu Überschneidungen kommt, zeigt der Kölner Sender das Promi-Magazin deswegen in den kommenden Wochen nur noch auf seiner kostenpflichtigen On-Demand-Plattform RTL+.

Erst Mitte November soll "Exclusiv Weekend" wieder im linearen RTL-Programm zu sehen sein, berichtet das Branchenportal DWDL.

"Exclusiv Weekend" gibt es schon seit 1998. Damit gehört das Format zu den Dauerbrennern bei RTL. Frauke Ludowig (60) war von Anfang an und ist bis heute die Moderatorin des Magazins.