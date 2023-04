Ganz emotionaler Moment: Monica Lierhaus feiert ihr TV-Comeback

Köln/Hamburg - Sie hob die Berichterstattung auf ein ganz neues Niveau und verdiente sich mit ihrer Kompetenz und ihrer souveränen Ausstrahlung als erste Frau in der Fußball-Welt breite Anerkennung.

Monica Lierhaus (52) sprach am Donnerstagabend über ihr TV-Comeback für RTL.

Ein schwerer Schicksalsschlag stoppte ihre Karriere von einem Tag auf den anderen, nun hat sich Moderatorin Monica Lierhaus (52) zum wiederholten Male in die TV-Welt zurückgekämpft.

Am Donnerstagabend feierte sie ein für sie hochemotionales Comeback. Vor dem Europa-League-Viertelfinalhinspiel von Bayer Leverkusen gegen Union Saint-Gilloise interviewte Laura Papendick (34) die gebürtige Hamburgerin.

"Willkommen in der RTL-Familie", empfing die Moderatorin Lierhaus und fragte, wie es der 52-Jährigen geht. "Mir geht es sehr gut, vor allem, weil ich hier im Stadion sein darf. Ich bin so wahnsinnig gern in Stadien. Allein die Atmosphäre, Flutlicht, die Fans, fantastisch", sprudelte es aus ihr heraus.

Der Kölner Sender hat viel vor mit Lierhaus. Sie wird im Rahmen der "Special Olympics" in Berlin 2023, den Olympischen Spielen für geistig behinderte Menschen, Leute porträtierten. Dafür besuchte sie bereits eine Fußball-Mannschaft in Berlin und zeigte sich schwer beeindruckt.