20.05.2023 07:20 RTL geht mit neuem Quiz-Format auf Sendung! Diese Stars sind zum Show-Start dabei

Lasset die Spiele beginnen! Sowohl am heutigen als auch am kommenden Samstag quizzen sich in der "GEO Show - In 55 Fragen um die Welt" auf RTL um den Globus.

Von Maurice Hossinger

Köln - Die Ratespiele sind eröffnet! Sowohl am heutigen als auch am kommenden Samstag quizzen sich pünktlich zur Primetime in "Die große GEO Show - In 55 Fragen um die Welt" auf RTL fünf Prominente um den Globus. Moderiert wird die neue Samstagabend-Show von Sonja Zietlow und Co-Host Dirk Steffens. © RTL / Stefan Gregorowius Der Ablauf jeder Show ist klar formuliert: Pro Ausgabe werden fünf Prominente auf eine ganz besondere Reise geschickt. "In verschiedenen Ländern auf unterschiedlichen Kontinenten widmen sie sich offenen Fragen, um mehr über unsere Welt zu erfahren." Aber wer kämpft zum Auftakt überhaupt gegeneinander? Schon am gestrigen Freitag veröffentlichte der TV-Sender aus Köln-Deutz die ersten wagemutigen Promis. Mit von der Partie ist neben Model Elena Carrière (26) und Let's Dance-Sieger Pascal Hens (43) auch Kult-Moderator Frank Buschmann (58). Sabrina Setlur (49) und Zirkus-Artist René Casselly (26) komplettieren den munteren Rate-Cast. RTL Wie "ein Porno-Dreh": Kandidaten packen über RTL-Erotik-Reality "Stranger Sins" aus Fernab der Reise tritt jeder Promi anschließend im TV-Studio als jeweiliger Experte des bereisten Landes in unterhaltsamen Quizrunden gegen die Konkurrenz an. Für den Gewinner - der am Ende die meisten Fragen richtig beantworten konnte und im Show-Finale gegen Co-Moderator und Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens die Oberhand behält - springt dabei nicht nur Preisgeld, sondern auch "Wald, der im Rahmen des Vereins 'GEO schafft Wildnis' verwildern darf" heraus, teilte RTL mit. Zuschauende sollen nützliches Wissen über unsere Erde erhalten Der bekannte Wissenschaftsjournalist führt dank einzigartiger Expertise durch die neue Show. © RTL / Stefan Gregorowius Aber auch die Zuschauenden kommen dabei voll auf ihre Kosten und sammeln Nützliches rund um fremde Kulturen, faszinierende Tierwelten und atemberaubende Natur. Moderiert wird der Quiz-Spaß übrigens von "Ich bin ein Star - holt mich hier raus"-Ikone Sonja Zietlow (55). Schon am kommenden Samstag (20.15 Uhr) kämpfen in der zweiten Show fünf neue Prominente um Ruhm und Ehre. Wie RTL mitteilte, soll die dritte Ausgabe von "Die große GEO Show - In 55 Fragen um die Welt", erst später im Jahr ausgestrahlt werden.

Titelfoto: RTL / Stefan Gregorowius