So feiert RTLZWEI Geburtstag: Diese Shows bekommen neue Folgen

München - Am 6. März 1993 startete "RTL 2". Nun feiert der Sender sein 30-jähriges Bestehen und kann auf einen besonderen Werdegang zurückblicken.

In den Neunzigern sorgte das Erotikmagazin "peep!" mit Verona (damals Feldbusch) Pooth, für Empörung. © c/RTLZWEI

Heute "RTLZWEI" tituliert, ist der Sender aus Grünwald bei München Deutschlands "Home of Reality".

Angefangen hat alles mit dem Format "Big Brother", das im Jahr 2000 für hitzige Debatten sorgte.

Seitdem boomen "echte" Formate im Fernsehen. Das Reality-Genre der Doku-Soap wurde von RTLZWEI perfektioniert und ausgebaut.

Unter dem Motto "die besten Geschichten schreibt das Leben" verfolgten ab 2003 Zuschauer von "Frauentausch" was passiert, wenn man Mütter zweier völlig unterschiedlicher Familien austauscht.

In der Sparte des "Helptainment" widmeten sich einige Doku-Soaps der praktischen Lebenshilfe. Bei "Die Kochprofis - Einsatz am Herd" (ab 2005) wurde strauchelnden Restaurants unter die Arme gegriffen. "Der Trödeltrupp" entrümpelte Wohnungen und Keller und brachte so manchen Schatz ans Tageslicht.

Ab 2011 begründeten "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" und "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" das Sub-Genre Familien-Doku-Soaps.