Ryan Reynolds hat viele Talente, aber was hat er sich dabei gedacht?

Dresden - April, April, der macht, was er will. Unsere TV-Tipps für Sonntag halten garantiert keine Aprilscherze bereit, nur bei einer Sendung ist Vorsicht geboten.

Death Wish (2018) ist ein Bruce-Willis-Film, wie er im Buche steht. Actiongeladen, kurzweilig, cool. Über die gesamten 107 Minuten Spielzeit versprüht der Streifen von Regisseur Eli Roth ("Knock Knock", "Hostel") 90er-Jahre-Action-Feeling. An das Original ("Ein Mann sieht rot") mit Charles Bronson in der Hauptrolle kommt er allerdings nicht heran.



23.50 Uhr, RTL