Sächsin in TV-Show gedisst: "So ein Opfer, Digga, ich hasse sowas!"

Hoyerswerda - Mit "Power of Love" hat Sport1 nach " My Style Rocks " die nächste Reality-Show im Programm aufgenommen. Auch in dem Dating-Format geht es verbal heftig zur Sache. Mittendrin: Claudia Bergmann (38) aus Hoyerswerda bei Dresden .

Denn in der Show verklickert Claudia allen, dass sie 30 sei. "Girl, du siehst älter aus als ich - und zwar zehn Jahre älter. Deswegen bist du noch allein! Ich dachte, warum sieht die so alt aus, wenn ich älter bin als sie?", so Liliana über die tatsächlich 38-Jährige.

Zudem habe sie der Teilnehmerin des Schweizer "Bachelors" und "My Style Rocks"-Kandidatin Samira Diasso (24) Fame-Geilheit unterstellt. "Diese Frau ist toxisch, die kannst du doch nicht irgendeinem Mann andrehen", ist die 24-Jährige sauer. "So ein Opfer, Digga, ich hasse sowas. Die kann nicht mal vernünftig ihr Alter sagen."

Claudia freut sich, dass Samira mit ihr spricht. © YouTube/PowerofLovede

Wenn man ernsthaft wegen der Liebe mitmache, "möchte ich nicht, dass im Raum steht, dass ich hier für Sendezeit bin", sagt Samira. Dass sie selbst von "My Style Rocks" direkt am nächsten Format teilnimmt, liege daran, dass sie so gefragt ist. Dafür müsse sie sich nicht entschuldigen.

Samira wird in der Konfrontation laut: "Du kommst hier her, kannst nicht mal dein Alter sagen, willst jeden Typen f***en und sagst zu uns, wir sind hier wegen etwas anderem." Stimmt nicht, sagt Claudia: "Ich hatte so lang keinen Sex."

Als die Sächsin, die selbst schon beim "Bachelor" um Andrej Mangolds Herz buhlte, mit den Lästerschwestern sprechen will, geht Liliana trotzig weg: "Ich will nicht mit dir reden, weil ich hinter dir reden will. Mit dir kann man nicht reden, weil du einfach so niveaulos bist."

In Folge 5 sucht Samira dann das Gespräch zu Claudia, weil diese sich gemobbt fühlt. "Keiner grenzt dich aus, wirklich", versichert die 24-Jährige. Im Gegensatz zur Sächsin hätten alle anderen Mädels wie ein Vulkan losgeredet und ihren Charakter gezeigt. "Und du warst total verschlossen."

Claudia erklärt: "Ich bin eine aufgeschlossene, lustige Person. Aber hier ist es voll oft so, dass ich für mich bin. Ich zerdenke alles komplett." Werden sich die Mädels noch verstehen?