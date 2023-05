Sammler bei "Kripo live" den Tränen nah: Mehrere DDR-Mopeds aus Garage gestohlen

Bergfriede - Im April wurden in Bergfriede bei Oebisfelde ( Landkreis Börde ) mehrere Mopeds und Motorräder aus der DDR gestohlen. Jetzt sucht die Polizei mit einem Aufruf im Fernsehen nach Hinweisen.

"Es ist ein großes Grundstück und letztendlich muss man auch wissen, wo was steht", sagte Martin Klinge vom Polizeirevier Börde. Einbruchsspuren wurden von den Ermittlern nicht gefunden.

Diese vermutet, dass mehrere Diebe am Werk gewesen sein müssen. Denn mit den acht Mopeds der Marke Simson und MZ sind auch viele Werkzeuge gestohlen worden.

Mit diesem Fall beschäftigt sich aktuell das Polizeirevier Börde und geht damit in die MDR-Fernsehsendung " Kripo live ".

Am 13. April war Rüdiger Franz zwischen 19 Uhr und 21.30 Uhr nur kurz unterwegs. Doch diese Zeit reichte den Dieben aus, seine geliebte Sammlung von DDR-Mopeds aus seiner Garage zu stehlen.

"Wenn ich in die Garage gehe, kommen mir die Tränen. Ich kann das noch gar nicht richtig realisieren. Mir kommt es wie in einem Traum vor", sagte Rüdiger Franz in dem Fernseh-Interview, der mit den Tränen zu kämpfen hatte.

Denn das Schrauben an den Zweirädern ist seine Leidenschaft. Die Mopeds waren für ihn eine Geldanlage.

Gestohlen wurden unter anderem eine MZ 150 ES und ETS sowie eine Simson SR4-2 Star und S 51. Zuletzt steckte Franz viel Arbeit in ein historisches Diesel-Fahrrad, welches ebenfalls geklaut wurde.

Wer solche Modelle angeboten bekommen oder sie auf einem Anhänger gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Haldensleben unter Telefon 03904/4780 melden.