Rekord-Duo bei "Schlag den Star": Ochsenknecht und Lauterbach liefern sich echte Knaller-Schlacht!

Uwe Ochsenknecht (67, r.) hat es geschafft! Der Schauspieler konnte sich bei "Schlag den Star" gegen Heiner Lauterbach (70, l.) durchsetzen. © Pro7/Willi Weber

Am nötigen Siegeswillen mangelte es keinem der beiden Kontrahenten am gestrigen Samstagabend, weshalb es erst zum zweiten Mal in der Geschichte der Show zur entscheidenden Extra-Runde kam.

Beim Spiel "Becher hüpfen" behielt Ochsenknecht die Nerven und hatte das ruhigere Händchen. Ziel war es im Stechen, einen umgestülpten Becher in einen offenen zu schnippen - und das nach einem bereits 5,5 Stunden andauernden Schlagabtausch.

"Der Abend war turbulent. Er war spannend. Er war lustig", resümierte der strahlende Schauspieler und schob nach: "Alles, was ein Fernsehabend braucht."

Der Lohn für die Mühen: ein dichter Konfetti-Regen und der bekannte Koffer, gefüllt mit 100.000 Euro.

Auch Lauterbach, der seinem Gegenüber im Laufe der Sendung in nichts nachstand, war ungeachtet der knappen Niederlage nicht unzufrieden. "Spannend war's. Bis zur letzten Sekunde, bis zum letzten Becher", sagte der 70-Jährige sichtlich geschafft.