Schock bei RTL-Dreharbeiten: Axel Stein hat heftigen Unfall am Set

Der lädierte Axel selbst sagt zu seinem unglücklichen Sturz: "Ich habe bei einem Spiel gebuzzert, bin weggerutscht. Ich bin auf die Birne geknallt. Habe ich mir nicht vorgenommen, aber so ist es eben."

Schlimmeres ist glücklicherweise nicht passiert. Auch, weil sofort ein Arzt zur Stelle ist, um dem Schauspieler zu helfen. Der Sanitäter kann den 42-Jährigen dann auch so weit wiederherstellen, dass er weiterspielen kann - unter verschärften Sicherheitsregeln von RTL.

Axels kurzer Fazit zu der kuriosen Szene: "Ich hab natürlich jetzt ein blaues Auge, was total sch**** aussieht."

Wie heftig der Unfall tatsächlich ist und was noch so passiert, erfahrt ihr in einer neuen Folge "Schlag den Besten" am Samstag (9. März) ab 20.15 Uhr auf RTL.