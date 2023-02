Olaf Scholz bei Maybrit Illner: Das gab's noch nie bei dem Talk!

Berlin - Zum dritten Mal hat Moderatorin Maybrit Illner (58) hohen Kanzler-Besuch. Bundeskanzler Olaf Scholz (64, SPD) wird am Donnerstag zu Gast sein. Neu ist, dass die Sendung schon am Nachmittag live gestreamt werden kann.

Die Illner-Aufzeichnung des Gesprächs mit Olaf Scholz (64, SPD) wird am Donnerstag live ab 17 Uhr bei zdf.de gestreamt. © ZDF/Svea Pietschmann

Nachdem vergangene Woche die Faschings-Narren dem Polit-Talk einen Clowns-Riegel vorgeschoben hatten, geht es ab sofort wieder um harte Politik im ZDF. Hauptthema bei Maybrit Illner: der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Auch nach einem Jahr ist ein Ende des Krieges und der Krisen nicht in Sicht. Im Gegenteil: Die Belastungen steigen, und die Unsicherheit in der Bevölkerung wachse, so das ZDF.

Über die anfangs zögerlichen Waffenlieferungen bis zur weiteren künftigen Unterstützung wird Scholz seine Positionen erklären müssen.

"Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich am Donnerstag, 23. Februar 2023, den Fragen von Maybrit Illner", heißt es weiter in der Ankündigung zur Sendung.

Derzeit stehen laut Umfragen 44 Prozent der Bevölkerung den Waffenlieferungen skeptisch gegenüber. Manche befürworten eher "Verhandlungen", schließen sich beispielweise Sahra Wagenknechts (53, Die Linke) "Manifest für Frieden" an (Stand Mittwoch, 11 Uhr: 590.000 Unterschriften).