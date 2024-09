"Shopping Queen": Dresdnerin (80) hat Küche mit diesem Künstler tapeziert - "Mein Schwarm!"

Dresden - Diese Woche ist das "Shopping Queen" -Mobil im schönen Dresden unterwegs, sammelte am gestrigen Dienstag die 80-jährige Agnes ein - und die wusste durch ihre jung gebliebene Art zu begeistern.

Agnes (80) weiß mit ihrem Modebewusstsein zu glänzen. © RTL / Constantin Ent.

So ist die Rentnerin auch mit stolzen 80 Jahren noch immer "wirklich cool". Und das spiegeln ihre Interessen wider.

Das heißt: Agnes experimentiert gern mit neuen Styles, liebt bunte Farben sowie moderne Kunst und hat ein Faible für einen ganz besonderen jungen Mann.

"Hier hab ich meinen Donskoy", berichtete die ehemalige Abteilungsleiterin voller Stolz, während sie den Zuschauern einen Einblick in ihre Wohnung gab und auf ein Regal im Wohnzimmer zeigte.

Darauf hatte sie nicht nur eine signierte Konzertkarte des deutschen Künstlers Daniel Donskoy (34) stehen, sondern auch ein gerahmtes Foto - ebenso mit Unterschrift.

"Der fand mich hammermäßig", berichtete Agnes noch immer voller Begeisterung von ihrer Begegnung mit dem 34-Jährigen.

Doch mit dem Mini-Schrein im Wohnzimmer der 80-Jährigen war es das noch nicht. Tatsächlich ist Agnes ein derartig großer Fans des Musikers, dass sie ihre Küchenschränke mit dessen Bildern tapeziert hat.

"Die liebt den", murmelte Modedesigner Guido Maria Kretschmer (56) ganz fasziniert. Und die Gründe dafür zählte Agnes auch sofort auf: "Er ist Schauspieler, er ist Sänger, er beherrscht Sprachen und ist für mich ein cooler Typ." Passt doch ganz gut zu der Dresdnerin.

"Wenn ich mal nicht so einen guten Tag hab, dann guck ich ihn mir an und dann denk ich: 'Ach ja, so, mir geht's schon wieder besser. Er ist mein Schwarm." Wie schön.