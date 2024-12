Guido beschämt bei "Shopping Queen" aus Berlin: "Es ist Nippel-Woche! Kinder, Kinder..."

Freitagskandidatin Frieda (34) zeigte ihren aufregenden Lingerie-Look. © RTL / Constantin Ent.

Die Referentin für Rettungs- und Notfallmedizin liebt Dessous mit Spitze und hat neben einem Harnisch diverse Lederriemen und Kostüme in ihrem Kleiderschrank.

An einer Pool-Dance-Stange in ihrem Wohnzimmer lasse sich vor allem die Beckenboden-Muskulatur hervorragend trainieren, berichtete die unkonventionell lebende Single-Dame, für die das Motto: "Süße Bescherung - Verführe deinen Liebsten in einem aufregenden Lingerie-Look!" ein Kinderspiel werden sollte.

Hinter ihrem Adventstürchen verbarg sich ein Gutschein im Wert von 300 Euro für Accessoires. Weil ihre Shopping-Begleitung Romy mit Schüttelfrost im Bett lag, musste die sexpositive Berlinerin alleine durch die Läden ziehen, um den aufregendsten Lingerie-Look der Woche zu finden.

Als Frieda aus der Umkleide kam, schaute und hörte Moderator Guido Maria Kretschmer (59) mehrmals hin. "Das hab ich noch nie erlebt, dass bei uns einer, der was Durchsichtiges anhatte und dann sagt: 'Das ist mir zu viel Stoff."', so Guido offenen Mundes zum ersten Outfit. "Ich find: weniger, ist auch schön, ne."

Auch bei weiteren Dessous-Kombinationen blieb dem Modepapst die Spucke weg. "Es ist Nippelwoche! Kinder, Kinder, dass wir so offen sind, habe ich nicht gedacht", so Guido, während er leicht beschämt zur Seite schaute.