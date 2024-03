Guido Maria Kretschmer nach Friseurbesuch entsetzt: "Nicht der Sinn, auszusehen wie deine Mutter"

Berlin - Am Freitag war Miriam (30) die letzte Kandidatin der Jubiläumsausgabe von " Shopping Queen " in Berlin auf der Suche nach dem perfekten Festtags-Look, wobei sie den zuvor skeptischen Moderator Guido Maria Kretschmer (58) mehr als überraschte .

Berlinerin Miriam (30) kümmert sich selbst um ihr Make-up. © RTL / Constantin Ent.

In der Jubiläumswoche wurden die Kandidatinnen von VOX mit einem Designer-Piece beschenkt, mit dem es galt, 2500. Folgen zu feiern.



Miri, die beim Ordnungsamt arbeitet, ist glücklicher Single, "Ich will weder einen Mann noch eine Frau. Ich will einfach in Ruhe gelassen werden", lachte die 30-Jährige.

Bevor Miri ihrem Modevorbild Jennifer Lopez (54) entsprechend ihrer Einkaufstour startete, durfte sie sich über einen angesagten Teddyfell-Shopper von Marc Jacobs freuen. Mit der Tasche "The Tote Bag" und Freundin Antonia brauste sie im pinken Shopping Mobil zum Kurfürstendamm.

Nach dem Styling sah Miri Guidos Meinung nach älter aus. "Das ist ja nicht der Sinn, dass du da herauskommst und aussiehst wie deine Mutter." An die Frisur musste sich der Modepapst auch gewöhnen. "Gibt es da nicht eine Kappe dafür?", schlug er ungehört vor.

Als Miri über den Laufsteg lief, war Guido über den "cleanen" und modernen Look positiv überrascht. Insgesamt 35 Punkte bekam Miri von ihren Konkurrentinnen für ihr Outfit.