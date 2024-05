Seltenes "Shopping Queen"-Finale: "Für mich eine sinnlose Corsage"

Star-Designer Guido Maria Kretschmer (58) war überzeugter von der roten Corsage. © RTL / Constantin Ent.

"Adrett im Korsett - Präsentiere einen angesagten Look rund um deine neue Corsage" - für Final-Kandidatin Jennifer (42, "Jenny") ein "super" Motto. Als bekennender Western- und Burlesque-Fan hat die Hamburgerin bereits einige Corsagen in ihrem Kleiderschrank. Eigentlich sollte also ein Profi am Werk sein.

Diese Annahme bewahrheitete sich zunächst auch. Im ersten Laden schnappt sich die Storemanagerin direkt drei Modelle, die ihr zusagen. Doch sie scheint Guidos Worte nicht intuitiv im Ohr zu haben. Entgegen der Meinung des Experten entscheidet sich Jenny für ein graues, statt rotes Modell. Auch ihre Konkurrenz hätte sich dieses außergewöhnliche Oberteil in der Farbe der Liebe gewünscht.

Zu ihrem Glück war das dritte Korsett mit Blumenmuster schnell aus dem Rennen. Der Designer hätte ihr dafür nämlich sicherlich weniger Punkte gegönnt. "Zu platter Busen - ist für mich eine sinnlose Corsage", beschrieb er die Auswahl.

Gemeinsam mit dem Hauptkleidungsstück zum Motto wandert eine schwarze Netzstrumpfhose mit in die pinke Einkaufstasche, und mehr als die Hälfte des Budgets in die Kasse der Boutique.