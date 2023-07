"Sturm der Liebe": Dieses charmante Schlitzohr ist das neue Gesicht am Fürstenhof!

Lukas Leibe (32) kommt als Theo Licht an den Fürstenhof. © ARD/Christof Arnold

Schauspieler Lukas Leibe (32) wird als Theo Licht an den Fürstenhof kommen - und für Aufsehen sorgen.

Hinter Licht liege eine absolut "bemerkenswerte Entwicklung", erklärte Leibe zu dem Charakter, den er fortan verkörpern wird. Das neue Gesicht bei "Sturm der Liebe" sei "ein Kämpfer", der in seinem Leben schon vielen Schwierigkeiten begegnet sei.

Trotz all jener Widrigkeiten habe er allerdings nie die eigene "Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Empathie" verloren, weshalb Leibe die Rolle laut eigener Aussage entsprechend viel Freude bereite.

Aufgewachsen ist Licht in einer Arbeiterfamilie in Lübeck. Seine Kindheit wurde vom Verlust der eigenen Mutter geprägt. Diese hatte die Familie verlassen und soll angeblich in Amerika leben.

Die anspruchsvolle Aufgabe als alleinerziehende Bezugsperson überforderte Lichts Vater. In der Schule fiel sein Sprössling deshalb vor allem durch sein rebellisches Verhalten auf. Er geriet in der Folge ein ums andere Mal auch in Schwierigkeiten.



Im Gegenzug zeigte er jedoch ebenso eine enorme Begeisterungsfähigkeit. Licht ist kreativ und besitzt eine hohe Intelligenz. Nach beruflichen Fehlschlägen und enttäuschten Erwartungen hat er sich entschieden, sein Glück in Bichlheim zu suchen.