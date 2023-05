"Sturm der Liebe": Florian bekommt eine gepfefferte Ansage

Leander (Marcel Zuschlag, 30) tut sich schwer dabei, seine Gedanken auf dem Papier zu sortieren. © ARD/WDR / Christof Arnold

Leander (gespielt von Marcel Zuschlag, 30) leidet immer noch unter Schuldgefühlen. Hildegard (Antje Hagen, 84) rät ihm, einen Brief zu schreiben, um so seine Gefühle loszuwerden.

Eleni (Dorothée Neff, 35) findet die Idee toll und bietet Leander sogar ihre Unterstützung an. Als sie den fertigen Brief mit Leander an einen besonderen Ort bringen will, werden die beiden von einem Gewitter überrascht und müssen in der Waldhütte Unterschlupf finden.

Nachts wird Eleni dann von Albträumen geweckt - ist das ein schlechtes Omen für ihre Beziehung zu Leander?

Max (Stefan Hartmann, 32) wird von einem ehemaligen Gast verklagt. Alfons (Sepp Schauer, 73) empfiehlt ihm, Günther (Johann Schuler, 65) um Rat zu fragen - schließlich ist der Anwalt! Doch Max zögert, denn er will Vanessa (Jeannine Gaspár, 30) nicht hintergehen und steht außerdem seit seiner Ansage nicht gut mit ihrem Vater.

Als er schließlich doch auf Günther zugeht, hat der eine Bedingung für seine Hilfe.