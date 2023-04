"Sturm der Liebe": Geheimnisvoller Gast sorgt für Aufregung am "Fürstenhof"

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " gerät Leander zwischen die Fronten und Erik muss zeigen, was er kann.

Robert (Lorenzo Patané, 45, M.) und Yvonne (Tanja Lanäus, 51, l.) begrüßen Ajay Khan (Sven Waasner, 43) am Fürstenhof. © ARD/WDR / Christof Arnold

Alexandra (gespielt von Daniela Kiefer, 49) will, dass sich das Klinikpersonal einer Prüfung unterzieht. Michael (Erich Altenkopf, 53) reagiert gelassen, er ist sich sicher, dass die Untersuchung Leanders (Marcel Zuschlag, 30) Unschuld beweisen wird.

Christoph (Dieter Bach, 59) befürchtet, dass sich Alexandra in die Sache hineinsteigert. Markus (Timo Ben Schöfer, 57) ist hingegen überzeugt, dass Alexandra den richtigen Riecher hat und einen Skandal aufdecken wird.

Eleni (Dorothée Neff, 35) befürchtet, dass Leander Opfer der Machenschaften der Schwarzbachs wird und auch Alfons (Sepp Schauer, 73) ist besorgt, dass sein Freund den Kürzeren ziehen wird.

Vanessa (Jeannine Gaspár, 30) und Max (Stefan Hartmann, 32) sind während des Gewitters in der Waldhütte untergekommen. Carolin (Katrin Anne Heß, 36) ruft Max an, weil sie Vanessa nicht erreicht - und bekommt von ihm eine Ausrede aufgetischt. Vanessa lässt sich ebenfalls darauf ein - muss sie Carolin ansonsten verlieren?

Erik (Sven Waasner, 43) will in die Rolle eines Bollywood-Stars schlüpfen, um Ulrike (Genoveva Mayer, 41) zu verführen. Er schaut Filme für seinen Auftritt als "Ajay Khan" und merkt, dass ihm die Übung fehlt. Doch es bleibt keine Zeit mehr, denn Ulrike will bereits abreisen.

Ob sie auf den Schwindel hereinfällt, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch (5. April) um 15.10 Uhr im Ersten.