Dramatische Rettung bei "Sturm der Liebe": Läuft Christoph die Zeit davon?

München - In einer neuen Folge " Sturm der Liebe " rückt Christoph zu einer Rettungsmission aus und Neuzugang Imani sorgt für frischen Wind am "Fürstenhof".

Christoph (Dieter Bach, 59) macht sich auf die Suche nach Alexandra. © ARD/WDR / Christof Arnold

Da Alexandra (gespielt von Daniela Kiefer, 49) von ihrem Ausflug nicht zurückgekehrt ist, muss mit dem Schlimmsten gerechnet werden. Christoph (Dieter Bach, 59) will nicht aufgeben und macht sich auf den Weg zum Unglücksort.

Tatsächlich entdeckt er dort die bewusstlose Alexandra am Seeufer und bringt sie in Sicherheit.

Als Alexandra später erfährt, wem sie ihr Leben zu verdanken hat, kann sie ihre Gefühle nicht länger unterdrücken.

Indes hat Neuzugang Imani (Belina Mohamed-Ali, 32) Max (Stefan Hartmann, 32) ganz schön den Kopf verdreht. Doch leider endet jede ihrer Begegnungen mit einem Missverständnis.

Max will einen Neustart und Imani mit Blumen auf ihrem Zimmer überraschen. Alfons (Sepp Schauer, 73) bekommt mit, wie er an der Rezeption die Zimmernummer herausfinden will und hält Max eine Standpauke.

Total durch den Wind passiert Max daraufhin gleich das nächste Missgeschick.