"Sturm der Liebe": André will sich plötzlich doch nicht vom Fürstenhof verabschieden

München - In der aktuellen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird André von der Realität seines Abschieds eingeholt.

Eine will jedoch noch nicht gehen: Cousine Lale (Yeliz Simsek, 33) erklärt, dass sie noch länger in Bichlheim bleiben möchte.

Ein Gespräch mit Michael (Erich Altenkopf, 53) und den Sonnbichlers kann ihm über diesen Schmerz nicht wirklich hinwegtrösten. Nach einer letzten Schachpartie mit Werner (Dirk Galuba, 82), bricht es plötzlich aus ihm heraus: In der Küche wirft er Greta (Laura Osswald, 41) vor, kein guter Ersatz für ihn zu sein.

Ob sich Alexandra auf diesen Plan einlässt, sehen die Zuschauer am heutigen Mittwoch um 15.10 Uhr im Ersten.

Alexandra (Daniela Kiefer, 49) plant, in die Schwarzbach-AG zurückzukehren. Eleni (Dorothée Neff, 35) soll der Öffentlichkeit als neue Generation der Firmenleitung präsentiert werden. Markus (Timo Ben Schöfer, 57) hält das für eine gute Idee - fände es jedoch noch besser, wenn sie alle zusammen als Familie auftreten würden. Er schlägt vor, die Scheidung vorerst auszusetzen.

Indes geht Greta auf Distanz zu Noah (Christopher Jan Busse, 33): Ein inniger Moment beim Tanzen währt nicht lange, denn Greta will nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Immerhin gehört das Hotel, in dem sie arbeitet, auch Noahs Familie!

Yvonne (Tanja Lanäus, 51, l.) wird Zeugin einer zweideutigen Situation und spricht Lale (Yeliz Simsek, 33, r.) darauf an. © ARD/WDR / Christof Arnold

Leander (Marcel Zuschlag, 30) leidet immer noch unter den Anschuldigungen gegen ihn. Eine Vorladung von der Polizei setzt dem Ganzen dann noch die Krone auf. Als ihn dann nachts Albträume plagen, setzt er einen Schlussstrich - doch seine Entscheidung wird weitreichende Folgen haben.

Alexandra hat dem Vorschlag von Markus zugestimmt: Sie werden sich nicht scheiden lassen, um nach außen hin eine heile Familie zu präsentieren. Christoph (Dieter Bach, 59) freut sich zwar, dass Alexandra und Eleni wieder zusammenarbeiten - doch von der aufgeschobenen Scheidung hält er nichts!

André sieht sein Vermächtnis in der Fürstenhof-Küche durch Greta in Gefahr. Helene (Sabine Werner, 62) und Michael sind sich jedoch einig, dass André nur einen Vorwand sucht, um seine Reise platzen zu lassen. Hat André am Ende nur Angst vor seiner eigenen Courage?

Yvonne (Tanja Lanäus, 51) wundert sich über Lales nachträgliches Geschenk für Shirin und Gerry. Als sie dann verdächtige Geräusche belauscht, glaubt sie, dass Lale und Gerry eine Affäre haben. Erik (Sven Waasner, 43) halt das zunächst für einen Witz, doch dann stellt er Gerry doch zur Rede.

Alle neuen Folgen "Sturm der Liebe" können bereits vorab online in der ARD-Mediathek gestreamt werden.