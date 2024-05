"Sturm der Liebe": So geht es nach der Feiertags-Pause weiter

München - Am Feiertag muss die ARD-Serie " Sturm der Liebe " einen Tag aussetzen. Mit welchem Gefühlschaos es bei den Bewohnern von Bichlheim danach weitergeht, erfährst Du bereits hier.

Philipp (Robin Schick, 30) schenkt Ana (Soluna-Delta Kokol, 26) einen herzförmigen Stein. © ARD/WDR / Christof Arnold

Ana (gespielt von Soluna-Delta Kokol, 26) bereitet eine Schatzsuche für den Sohn eines VIP-Gastes vor. Philipp (Robin Schick, 30) hilft ihr und entdeckt dabei einen Stein in Herzform, den er ihr als Zeichen seiner Liebe schenkt.

Vincent (Martin Walde, 36) will sich nach all der Aufregung um Philipp ablenken und ganz auf Natalie (Teresa Klamert, 31) konzentrieren. Doch bei einem Ausflug mit seiner Freundin kommen ihm ungewollt Erinnerungen an seine Zeit mit Ana.

Auch an anderer Stelle gibt es Herzschmerz: Nicole (Dionne Wudu, 41) erkennt, dass Helene (Sabine Werner, 63) immer noch Gefühle für Günther (Johann Schuler, 66) hat, und redet ihr ins Gewissen: Wird sie sich erneut das Herz brechen lassen?

Als Günther dann vor ihren Augen mit Katja (Isabell Stern, 41) flirtet, will Helene endgültig mit der Geschichte abschließen. Doch leichter gesagt als getan, denn überraschender Besuch zu Hause bringt ihr Vorhaben ins Wanken.

Wie es danach weitergeht, liest Du schon jetzt unten.