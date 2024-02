"Sturm der Liebe": Diese Abfuhr versetzt Zoe den Stich der Eifersucht

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " reißt Zoe der Geduldsfaden und Alexandra erlebt eine Überraschung.

Ob er sich da nicht zu früh freut, sehen die Zuschauer am Dienstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es anschließend weitergeht, liest Du bereits jetzt im Folgenden.

Markus (Timo Ben Schöfer, 59) versucht weiter, den "Fürstenhof" in den Ruin zu treiben. Doch er hat nicht mit Theo (Lukas Leibe, 33) gerechnet: Der schafft es, die Daten der Buchungen vollständig wiederherzustellen. Werner (Dirk Galuba, 83) hofft erleichtert, dass das Hotel die Krise damit überstanden hat.

Alexandra (Daniela Kiefer, 50) genießt ihre Zeit mit Tom (Milan Marcus, 37). Gegenüber Katja gesteht sie, dass sie schon lange nicht mehr so unbeschwert war. Doch als sie dann einen zerknüllten Brief von ihm findet, ist Alexandra überrumpelt: Tom gesteht ihr, dass es für ihn Liebe auf den ersten Blick war!

Zoe (gespielt von Lily Lück, 23) wünscht sich mehr Aufmerksamkeit von Philipp (Robin Schick, 30). Doch er will ihre Beziehung weiter geheim halten.

Christoph (Dieter Bach, 59, M.) ist alles andere als erfreut, da er bemerkt, was sich zwischen Alexandra (Daniela Kiefer, 50) und Tom (Milan Marcus, 37) anbahnt. © ARD/WDR / Christof Arnold

Das Verhältnis zwischen Markus und Katja ist angespannt. Ein Ausflug soll die Beziehung wieder kitten - doch dann eröffnet Werner seiner Bekannten die bittere Wahrheit.

Ana stellt Philipp zur Rede: Hatte er noch während sie zusammen waren eine Affäre mit Zoe? Er streitet alles ab, doch Ana hat ihre Zweifel an seiner Aufrichtigkeit. Da sie Rat bei Wilma (Birgit Koch, 74) sucht, muss Philipp wieder um sein Erbe fürchten.

Ein Kuss zwischen Alexandra und Tom wird jäh beendet. Christoph (Dieter Bach, 59) bemerkt jedoch, was der Chauffeur in seiner Ex auslöst und macht Tom eine deutliche Ansage.

Erik beobachtet ein Gespräch zwischen Christoph und Yvonne (Tanja Lanäus, 52). Kurz darauf macht eine pikante Neuigkeit im Hotel die Runde.

Die Folgen der aktuellen Staffel kannst Du bereits vorab online in der ARD-Mediathek anschauen.