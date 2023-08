"Sturm der Liebe": Das sorgt bei Alfons und Hildegard für Verwirrung

Yvonne (Tanja Lanäus, 51) erzählt Erik (Sven Waasner, 43) nichts davon, dass sie einen Knoten in ihrer Brust entdeckt hat, weil sie ihn nicht beunruhigen will. Zuerst verdrängt sie alles - doch dann wird ihr bewusst, dass sie ihre Gesundheit nicht ignorieren kann.

Imani (gespielt von Belina Mohamed-Ali, 32) will Max (Stefan Hartmann, 32) weiterhin aus dem Weg gehen und beschließt, so schnell wie möglich wieder nach Hause zu fliegen.

Alfons (Sepp Schauer, 73, M.) und Hildegard (Antje Hagen, 84, l.) rätseln über das nächtliche Treiben in ihrem Haus. © ARD/WDR / Christof Arnold

Leander (Marcel Zuschlag, 30) und Lale (Yeliz Simsek, 33) verstehen sich prächtig. Als Eleni (Dorothée Neff, 35) sie beobachtet, verspürt sie einen Stich - ist sie etwa eifersüchtig, obwohl sie Leander mehrfach zurückgewiesen hat?

Auch Julian (Tim Borys, 32) bemerkt, dass die Sache nicht spurlos an Eleni vorbeigeht. Nachts hat er einen irritierenden Traum, der ihn zum Handeln zwingt.

Nicole (Dionne Wudu, 41) ist bei den Sonnbichlers eingezogen. Hier kann sie endlich wieder ihrem Hobby nachgehen: Strudelbacken! Vor allem, wenn sie nicht schlafen kann, findet sie bei ihrer Leidenschaft Ablenkung. Alfons (Sepp Schauer, 73) und Hildegard (Antje Hagen, 84) sind irritiert, als sie den gleichen Traum haben.

Was ihnen in die Nase gekrochen ist, sehen die Zuschauer am Donnerstag (3. August) um 15.10 Uhr im Ersten. Alle aktuellen Folgen kannst Du bereits vorab in der ARD-Mediathek schauen.