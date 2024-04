"Sturm der Liebe": Wird Günthers Lüge enthüllt?

München - In einer neuen Folge der ARD-Telenovela " Sturm der Liebe " wird Helene unfreiwillig in Günthers Lügengeschichte verstrickt.

Deckt Helene (Sabine Werner, 63, M.) die Lüge von Günther (Johann Schuler, 66, r.) vor Tonia (Sandra Steffl, 53, l.)? © ARD/WDR / Christof Arnold

Günther (gespielt von Johann Schuler, 66) hat Tonia (Sandra Steffl, 53) erzählt, er sei verheiratet. Damit die Lüge nicht auffliegt, muss er verhindern, dass sie mit seinem Bruder Alfons (Sepp Schauer, 74) in Kontakt kommt.

Als Tonia dann sein Gespräch mit Helene (Sabine Werner, 63) beobachtet, zieht sie falsche Schlüsse.

Vincent (Martin Walde, 36) ist sich sicher, dass Philipp (Robin Schick, 30) nur an Anas (Soluna-Delta Kokol, 26) Erbe kommen will. Er wendet sich besorgt an ihre Mutter Nicole (Dionne Wudu, 41). Die erinnert sich daraufhin an das aufgenommene Gespräch mit Zoe (Lily Lück, 23).

Erik (Sven Waasner, 44) und Yvonne (Tanja Lanäus, 52) wollen beim Darts-Turnier am Fürstenhof gemeinsam gewinnen. Beim Training stellt sich allerdings heraus, dass sie nicht besonders gut zielen kann - anders als Greta (Laura Osswald, 41), die ihre ruhige Hand unter Beweis stellt.

Wen die Küchenchefin als ihren Partner wählt, sehen die Zuschauer am Dienstag um 15.10 Uhr im Ersten. Wie es in der nächsten Folge am "Fürstenhof" weitergeht, liest Du schon jetzt unten.