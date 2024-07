13.07.2024 07:00 6.250 "NDR Talk Show": Diese Stars sind zu Gast in der Sendung

In der "NDR Talk Show" begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen und Steven Gätjen am Freitagabend eine illustre Runde an Gästen.

Von Robert Stoll

Hamburg - Welche Geheimnis plaudern die Promis aus? Am Freitagabend begrüßen die Moderatoren Bettina Tietjen (64) und Steven Gätjen (51) in der "NDR Talk Show" wieder eine illustre Runde an Gästen. Neben Bettina Tietjen (64) wird einmalig Steven Gätjen (51) die "NDR Talk Show" moderieren. © NDR Fernsehen, Uwe Ernst / Anelia Janeva Photography Eine von ihnen ist die Moderatorin Lola Weippert (28), die zum einen durch die Realitiy-TV-Show "Temptation Island" bekannt geworden ist, aber auch als fröhliche Frau vom Bauernhof, die ihr buntes Leben auf Instagram teilt. Ihre 700.000 Follower danken es ihr, denn sie wissen: Das Leben der 28-Jährigen ist alles andere als langweilig. Weippert startete ihre Karriere beim Radio, schnell wurde sie zu einer der gefragtesten Moderatorinnen und Influencerinnen Deutschlands. Zu den Markenzeichen der gebürtigen Rottweilerin gehören ihr hohes Energielevel, ihre fröhliche Art und ihre entwaffnende Offenheit. Talkshows "NDR Talk Show": Diese Gäste sind heute Abend zu Gast Keinen Hehl macht sie hingegen aus ihrer ADHS-Erkrankung, ihrem Leben als Single und den Erfahrungen mit Stalkern. Bei ihrem ersten Besuch der Talkshow berichtet Weippert von neuen Abenteuern, die bevorstehen. "NDR Talk Show": Die weiteren Gäste in der Sendung vom 12. Juli 2024 Zu Gast sind unterem anderem Schauspielerin Christiane Paul (50) und Sportjournalist Marcel Reif (74). © Fotomontage: Felix Hörhager/dpa, picture alliance / dpa Virologe Christian Drosten (52), der zum Gesicht und zur Stimme der Corona-Pandemie wurde und im Buch "Alles überstanden?" gemeinsam mit dem Journalisten Georg Mascolo (59) auf den Umgang mit dem Virus blickt

Schauspielerin Christiane Paul (50), die im Kinofilm "Die Ermittlung" spielt, einer Verfilmung des gleichnamigen Theaterstücks, das auf persönlichen Aufzeichnungen, Zeitungsartikeln und Protokollen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 bis 1965 basiert

Schauspieler und Synchronsprecher Oliver Rohrbeck (59), der im Juli wieder als Superschurke "Gru" im Animationsfilm "Ich - Einfach unverbesserlich 4" zu hören ist

die beiden "Hercules"-Musicalstars Benét Monteiro (39) und Mae Ann Jorolan (32), die über ihre unterschiedlichen Karrierewege, Kostümwechsel, Chorgesänge und griechische Mythologie sprechen

Sportjournalist und Moderator Marcel Reif (74), der seinen Beruf als "schaumige Kunst" bezeichnet und auf das Abschneiden der DFB-Elf bei der Heim-EM blickt

Sportexperte und Ex-Zehnkämpfer Frank Busemann (49), der auf die Olympischen Spiele in Paris blickt und sagt, was er von der neuen Disziplin "Breakdance" hält. Die "NDR Talk Show" startet am Freitagabend um 22 Uhr im NDR. Wer die Sendung verpasst, hat später in der Mediathek die Chance, sie sich dort anzuschauen.

Titelfoto: NDR Fernsehen, Uwe Ernst / Anelia Janeva Photography