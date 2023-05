Illner: "Ukraine - große Offensive, große Zweifel"

Moderatorin Maybrit Illner (58). © ZDF/Christian Schoppe

Die Ukraine arbeitet momentan an der Vorbereitung auf die Gegenoffensive. Der Erfolgsdruck sei hoch – "im eigenen Land, aber auch bei den westlichen Verbündeten", so das ZDF. "Die wollen der Ukraine dennoch keine Raketen mit größerer Reichweite liefern."

Ist das "nur ein Hinweis auf ein wachsendes Misstrauen?", fragt die Redaktion daher.

Russland wirft momentan der Ukraine einen versuchten Anschlag auf Kremlchef Putin vor, droht mit Gegenmaßnahmen. In der Nacht zum Mittwoch seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien, teilte das russische Präsidialamt mit.

Der Konflikt spitzt sich weiter zu. Auch die USA werden bei Illner zum Thema: Was resultiert aus der angekündigten zweiten Kandidatur des 80-jährigen Joe Biden für die Verbündeten?



So wird auch Joe Biden Thema sein: "Was, wenn der Ex-Präsident Donald Trump (76) doch noch stärker wird und am Ende gewinnt?", will Moderatorin Maybrit Illner zudem (58) in Erfahrung bringen.

Im Fox-Interview sagte Trump: "Putin? Sehr schlau! Jetzt hat er wahrscheinlich ein schlechtes Jahr hinter sich. Aber man darf nicht vergessen, dass das Ganze nicht so einfach ist – wenn er die ganze Ukraine übernommen hätte. Aber was machen wir dann? Biden setzt sich so stark für die Ukraine ein", packte der Immobilien-Mogul gleich mehrere Punkte in seine Analyse. Außerdem sei sich Trump sicher, "dass der Ukraine-Krieg unter ihm als Staatsoberhaupt der USA niemals ausgebrochen wäre." Der Schuldige aus seiner Sicht: sein ewiger Widersacher Joe Biden.

Bekommt also die Ukraine genug Unterstützung für die Gegenoffensive?