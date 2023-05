"maischberger" gibt Gästeliste bekannt, und es hagelt sofort Kritik!

Am heutigen Feiertag hat die "maischberger"-Redaktion via Twitter zumindest ihre Gäste am Dienstag bekannt gegeben: "Wegen des #DFBPokal-Halbfinales in der #ARD am Mittwoch gibt es diese Woche eine #maischberger-Einzelsendung am Dienstag", heißt es.

Im Studio sind demnach:

Christian Lindner (44, Bundesminister der Finanzen, Bundesvorsitzender der FDP)

(44, Bundesminister der Finanzen, Bundesvorsitzender der FDP) Udo Lielischkies - Journalist, Autor ("Im Schatten des Kreml", Droemer). War für die ARD 25 Jahre Korrespondent in Brüssel, Washington, Moskau, wo er zwölf Jahre lang gelebt hat.

- Journalist, Autor ("Im Schatten des Kreml", Droemer). War für die ARD 25 Jahre Korrespondent in Brüssel, Washington, Moskau, wo er zwölf Jahre lang gelebt hat. Außerdem kommt der Hamburger Sönke Neitzel (54) - deutscher Historiker mit dem Schwerpunkt Militärgeschichte.

Es kommentieren Theo Koll (65) und "Focus"-Kolumnist Jan Fleischhauer (60). Außerdem ist erneut Ulrike Herrmann (59) von der "taz" geladen. Bei dieser Personalie scheiden sich die Twitter-Geister:

"Schon wieder", "Warum wird diese unselige Hardcore -Kommunistin Herrmann dauernd in alle Talkshows eingeladen?", "Herrmann hat die ein Abo für die Talkshows? Nein Danke" und "Danke für die Warnung" waren noch die nettesten Beiträge auf dem "maischberger"-Twitter-Kanal...