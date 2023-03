Maybrit Illner: AfD-Gäste werden erst wieder eingeladen, "wenn es Sinn macht"

Maybrit Illner (56) diskutiert mit ihren Gästen über das Thema "Spielball der Weltmächte - kommt die Ukraine-Hilfe zu spät?" © ZDF/Jule Roehr

Nicht nur die Lage in der Ukraine rund um Bachmut spitzt sich - erneut durch die nächtlichen Bombardierungen nahezu im gesamten Land - bedrohlich zu. Es mangelt vor allen Dingen an neuer Munition, beschreibt der Sender in der Ankündigung zum Polittalk.

Auch die Spekulationen darüber, wer die Nordstream-Pipelines zerstört hat, könnten den Konflikt der Weltmächte verschärfen.

"Spielball der Weltmächte - kommt die Ukraine-Hilfe zu spät?" lautet daher das Gesprächsthema bei "maybrit illner".

Diese Fragen gilt es zu beantworten: "Erreichen Waffen und Munition die Ukraine überhaupt noch rechtzeitig? Was bedeutet das angespannte Verhältnis zwischen den USA und China für einen möglichen Friedensprozess? Wie lange hält das Bündnis der Ukraine-Unterstützer noch?"

Bei Maybrit Illner (56) diskutierten darüber diese Gäste: