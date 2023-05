"Tatort" aus Wien: Lohnt sich das Einschalten am Pfingstmontag?

Wien (Österreich) - Ist es ein aufflammender Bandenkrieg oder doch nur eine interne Fehde? Der Bruder des Clan-Bosses Beka Datviani (Lasha Bakradze, 58) wird vor einem Club erschossen. Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 64) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 62) stoßen im "Tatort: Azra" mit ihren üblichen Ermittlungsmethoden schnell an ihre Grenzen. Deshalb wagen sie einen hochriskanten Einsatz. Am Pfingstmontag um 20.15 Uhr läuft der Krimi im Ersten.

Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 64) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 62) gehen in diesem Fall ein hohes Risiko ein. © ARD Degeto/ORF/Darryl Oswald

Die beiden Kommissare setzen auf Azra (Mariam Hage, 31), die schon vor zwei Jahren als V-Person in den Datviani-Clan eingeschleust wurde. Dort soll sie Informationen für die Wirtschaftsermittler sammeln. Entgegen aller Vorschriften nehmen Eisner und Fellner Kontakt zu ihr auf - und riskieren damit die Enttarnung der Informantin.



Um näher an den Clan-Boss, der sich wie seine Leute in Schweigen hüllt, heranzukommen, müsste Azra allerdings Teil seiner Leibwache werden. "Das Risiko ist vertretbar im Vergleich zu dem, was wir gewinnen können", argumentiert Eisner.

Der Oberstleutnant kennt Azras Fähigkeiten. Er hat sie einst für die Polizei angeworben. Doch hat er ihr mit diesem Einsatz zu viel zugemutet und riskiert am Ende sogar ihr Leben?