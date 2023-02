Wiener "Tatort" enttäuscht: Effizienz ist nicht alles

"Der hat alles, was ich einfach wegschmeißen würde, fein säuberlich in Schachteln gesammelt", stellt Fellner fest. Den Grund dafür werden die Ermittler erst später erfahren.

Moritz Eisner (Harald Krassnitzer, 62, l.), Meret Schande (Christina Scherrer, 35, m.) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser, 64, r.) fragen sich, wer zu so einem Mord fähig wäre.

Na ja, der Film ist eher für Fans der ruhigen Abendunterhaltung. Viel Spannung hat der Fall jedenfalls nicht zu bieten.

Auch die famosen Dialoge zwischen Fellner und Eisner, die dieses "Tatort"-Team sonst auszeichnen, kommen dieses Mal leider viel zu kurz. Und wenn die gewohnt schnippischen Kommentare fallen, fasst Meret Schande sie total falsch auf.

"Manche Dinge kann man auch humorig und relaxt sehen, so wie Moritz und Bibi", sagt Harald Krassnitzer im ORF-Interview. "Meret ist da ein bisschen überempfindlich."

Fans von Fellner und Eisner dürfte auch nerven, dass Schande immer etwas auszusetzen hat. Sie leide "unter der Arbeitsweise von Bibi und Moritz, die in ihren Augen in veralteten Strukturen festhängen und so nicht zu einer effizienteren und schnelleren Vorgehensweise kommen", erklärt Adele Neuhauser. "Nur ist Effizienz nicht immer von Erfolg gekrönt, da wir mit Menschen zu tun haben und die nicht immer logisch agieren."

Immerhin hat der Zuschauer zwischendurch das Gefühl, sich im Gespräch mit Moritz Eisner und Bibi Fellner zu befinden. In einigen Szenen blicken die beiden, wenn sie mit ihrer jungen Kollegin sprechen, direkt in die Kamera. So sieht der Zuschauer die Ermittlungen durch Schandes Augen. Leider der einzige Lichtblick in diesem Krimi!