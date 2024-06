Arbeitslose Teenie-Mutti Sophia: "Wenn ich was mach, was meinen Körper überanstrengt, muss ich brechen"

Chemnitz - Er saß zuletzt im Knast, sie kann beim Einkaufstüten-Tragen in ihre Plattenbau-Wohnung nicht helfen: Die Teenie-Eltern Marc (21) und Sophia (19) sind arbeitslos, wollen ihrem kleinen Sohn Milas-Joel aber ein besseres Leben ermöglichen.

Tagsüber in Chemnitz: Sophia, die mit 17 Mutter wurde, gibt den Ton an: "Wir tun dann erst mal auf die Bank gehen, Geld abheben und einkaufen", sagt sie in der RTLZWEI-Sendung "Teenie-Mütter".

Ihren Sohn Milas-Joel nimmt die 19-Jährige aber mit, obwohl sie ihn auch bei ihrem ebenfalls arbeitslosen Kumpel Jonas (18) lassen könnte, der übergangsweise beim Paar wohnt. Der könnte zwar auf den Kleinen aufpassen, das will Sophia aber nicht.

"Ich lass meinen Sohn grundsätzlich nicht woanders, wenn ich nicht da bin", so die Sächsin. Das rühre aus der Vergangenheit, als ihre Mutter sie mehrfach wegen Überforderung ins Heim gab, aber auch aus der aktuellen Situation. "Meine Mutti meckert immer noch viel an mir rum, weil ich so viel falsch machen würde. Auch das Jugendamt sagt, dass ich 'ne ziemlich gute Mama bin", zeigt sie sich stolz.

Vorm Einkauf muss die junge Familie aber erst mal klären, wie viel Geld ihr überhaupt zur Verfügung steht. Denn Marc hatte seine Freundin und den Sohn in der jüngeren Vergangenheit durch einen Knast-Aufenthalt in Schwierigkeiten gebracht.

"Ich war Urlaub machen", spielt der 21-Jährige den Gang ins Gefängnis herunter. Weil er betrunken randalierte, sollte er 500 Euro Strafe zahlen. Tat er nicht und erschien ebenso wenig vor Gericht.