03.09.2023 06:50 Teuflisch gut! Emma Stone zeigt ihre crazy Seite

Welche Film-Highlights am Sonntag im TV kommen, lest ihr in unseren Tipps.

Von Nadine Steinmann

Dresden - Emma Stone begeistert heute als diabolische, hundejagende Designerin, während Iris Berben seit Wochen erfolgreich mit Lebensjahren handelt! Welche Film-Highlights sich dahinter verbergen, lest ihr in meinen TV-Tipps. Pflichttermin Emma Stone in Hochform! In Cruella (2021) schlüpft die Oscar-Preisträgerin in die Rolle der Dalmatiner jagenden, teuflischen Cruella de Vil. Doch das war sie nicht immer! Der Disney-Film zeigt unterhaltsam und mit viel schwarzem Humor, wie aus dem einst vielversprechenden Waisenmädchen Estella die grausamste Designerin Londons wurde. Aus meiner Sicht ein absolutes Muss im heutigen TV-Programm! 20.15 Uhr, RTL Es hätte keine bessere Besetzung geben können: Emma Stone (34) als Cruella de Vil. © RTL/2021 Disney Enterprises, Inc. Geheimtipp Absolutes Special Interest! Deswegen ist das Magazin Abenteuer Leben heute mein Geheimtipp. Denn Handwerker Tommo und Reporter Cornel wollen in nur drei Tagen einen Freisitz aus Holz mit vier Schaukeln und einer Feuerstelle in der Mitte für maximal 1000 Euro bauen. Genau sowas wünsche ich mir für meinen Garten. Ich bin gespannt! 22.15 Uhr, Kabel1 Bei dem Kabel1-Magazin geht es heute um ein interessantes Projekt für den eigenen Garten. © Kabel1 Bloß nicht! Ein Film, die man nicht gesehen haben muss? Game Night (2018)! Aus einem vermeintlichen Spieleabend wird plötzlich eine waschechte Entführung - nur leider halten die Spieler alles für eine Inszenierung und gehen daher ohne Ernsthaftigkeit auf Rettungsmission. Seichte Unterhaltung mit voraussehbaren Gags und einer kräftigen Portion Action. 22.35 Uhr, Sat.1 Brooks (Kyle Chandler, 57) hat seinen Bruder Max (Jason Bateman, 54) und Annie (Rachel McAdams, 44) zum Spieleabend eingeladen. © Warner Bros. Entertainment, Inc. Streaming Nur selten kommt es vor, dass ein deutscher Film bei Netflix weltweit Erfolge feiert. Paradise (2023) mit Kostja Ullmann und Iris Berben in den Hauptrollen ist aber genau das gelungen - und zwar zu Recht! Der Near-Future-Thriller, in dem Berben mit Lebenszeit ein Imperium aufgebaut hat, ist spannend, voller ungeahnter Wendungen und musikalisch treffend unterlegt. Netflix Iris Berben (73) dealt als Sophie Theissen mit Lebensjahren. Nur für sich selbst hat sie noch keinen passenden Spender gefunden. © Netflix TAG24 wünscht viel Spaß beim Einschalten und einen schönen Sonntag!

Titelfoto: RTL/2021 Disney Enterprises, Inc.