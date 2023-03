Geschwister-Duell bei "The Voice Kids": Seine Rap-Skills lassen die Jury ausflippen

Deutlich mehr Erfolg hatte ihr Bruder, der mit dem Deutschrap Song " Wildberry Lillet " von Nina Chuba (24) antrat: Gleich alle vier Coaches wollten den jungen Chemnitzer in ihrem Team wissen.

Das mussten nun auch die Geschwister Anna (15) und David (13) aus Chemnitz am eigenen Leib erfahren. Denn nur einer konnte bei " The Voice Kids " überzeugen.

Am Ende entschied sich der 13-Jährige für Alvaro Soler und muss sich in ein paar Wochen in den Battles gegen ein anderes Teammitglied beweisen.