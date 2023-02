Tödliche Chemikalien überall in Deutschland: Thilo Mischke auf den Spuren der PFAS

Thilo Mischke (41) geht in seiner neuen Reportage Industriechemikalien auf die Spur. © ProSieben / Nikita Teryoshin

Ob Tempelhofer Feld in Berlin, das Grundwasser in Bühl (Baden-Württemberg) oder das Trinkwasser im Landkreis Altötting (Bayern): alle sind PFAS-verseucht. Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung zeigen, dass ich das Gift an mehr als 1500 Orten in Deutschland nachweisen lässt.

PFAS sind eine Gruppe von Industriechemikalien, die etwa 4700 Substanzen umfasst. Sie wurden lange Zeit in zahlreichen Industriebereichen, aber auch bei Haushaltsprodukten weit verbreitet eingesetzt.

ProSieben-Reporter Thilo Mischke geht in der neuen Reportage "ProSieben THEMA. Giftig. Unzerstörbar. Thilo Mischke auf den Spuren tödlicher Chemikalien" den Stoffen auf die Spur.

Sogar in einem Gletscherfluss in Grönland kann er die Chemikalien finden. "Seit nunmehr zwei Jahren beschäftige ich mich als Journalist mit den sogenannten 'Forever Chemicals'", erklärt Mischke.