28.02.2023 06:09 4.142 "Too Hot To Handle: Germany": Playmate fordert Sex-Orgie - "Ich bin schon gekommen"

Finger weg, Too Hot To Handle Germany ist gestartet! In Staffel 1 des deutschen Show-Ablegers von Netflix ruft ein Playmate direkt zur Sex-Orgie auf.

Von Nicole Reich

Mexiko - Hier gilt absolutes Sex-Verbot! Doch hält sich da überhaupt jemand dran? Zum Start der ersten "Too Hot To Handle: Germany"-Staffel (ab 28. Februar bei Netflix) lautet das Motto im wahrsten Sinne "Jeder mit jedem" - bis Kult-Kegel Lana erscheint und die knutschfreudigen Kandidaten auf eine sehr, sehr harte Probe stellt. Die ersten deutschen "Too Hot To Handle"-Kandidaten lernen sich in Mexiko kennen. © Netflix/Paul Hepper Als die fünf Single-Ladys und ebenso viele Single-Männer in ihrem mexikanischen Luxus-Domizil erstmals aufeinandertreffen, ahnen sie noch nicht, dass ihnen anstelle eines Party-Urlaubs mit losen Liebeleien eine Zeit voller Enthaltsamkeit bevorsteht. Sie denken, sie nehmen an der neuen (frei erfundenen) Show "Tropical Desire" teil, dabei haben sie nur genau neun Stunden, um sich zu beschnuppern und auf Tuchfühlung zu gehen - dann folgt das böse Erwachen. Schnell haben sich die ersten Flirt-Konstellationen gefunden. Stella (25, München) - ihres Zeichens Playmate des Jahres 2020 - kommt bei den Männern am besten an. Der selbst ernannte Playboy Tobias (27, Heilbronn) ergreift beim Villa-Rundgang direkt seine Chance und küsst die brünette Influencerin in der Duschkabine. TV & Shows Tödliche Chemikalien überall in Deutschland: Thilo Mischke auf den Spuren der PFAS "Ab jetzt gehört sie mir", meint der IT-Berater sein Revier markiert zu haben, während seine Favoritin jedoch größer denkt: "'Ne Orgie wäre auch in Ordnung." Eine Aussage, die Tobis Nebenbuhler Dennis (33, Berlin) und Fabio (26, Berlin/Göppingen) in helle Begeisterung versetzt. Und auch die ebenfalls an Frauen interessierte Anna (25, Innsbruck) hat bereits ein Auge auf ihre Neu-Mitbewohnerin geworfen. Noch denken sie, sie könnten in der Fake-Show "Tropical Desire" flirten und knutschen, so viel sie wollen. © Netflix/Paul Hepper Die Ladys bei der ersten Lagebesprechung. © Netflix/Paul Hepper Hand drauf, jetzt ist Party angesagt! © Netflix/Paul Hepper Zwischen Kevin (26) und Laura (34) funkt es sofort - noch sind Küsse erlaubt. © Netflix/Paul Hepper "Too Hot To Handle: Germany": Horny Stimmung und 5-Meter-Morgenlatte Bei der Party sind dann auch die restlichen Hemmungen futsch. © Netflix/Paul Hepper "Die Energie hier ist so horny", registriert Onyi (25, Hamburg) und auch Akka (21, Wien) kann bei der Besichtigung des großen Schlafraums mit Doppelbetten kaum an sich halten: "Wenn ich morgen mit meiner Morgenlatte aufstehe, brauche ich meine vier bis fünf Meter, Leute." Prompt steigt Stella demonstrativ auf Annas Schoß und lässt vor versammelter Runde im Mikro-Bikini die Hüften kreisen: "Ich bin schon gekommen!" Die ersten Annäherungsversuche getarnt als Zungenküsse finden auch zwischen Laura (34, Berlin) und Kevin (26, Flensburg) sowie Emely (26, Ibiza/Berlin) und Akka statt, bevor die Lage bei der großen Party am Abend endgültig außer Kontrolle gerät. TV & Shows Lena (22) wurde vom Blitz getroffen: "War froh, dass ich nicht aussehe wie ein Monster" Als Sex-Götter und -Göttinnen kostümiert müssen die Singles mit Flammen-Emojis ihre erogenen Zonen kennzeichnen, um sich die Aufkleber dann mit den Lippen, Zunge und Zähnen wieder abnehmen zu lassen. "Ich hätte nicht erwartet, dass alle wie Tiere aufeinander gehen", gibt sich Emely über die lüsternen Aktionen der Gruppe freudig überrascht. Doch gerade als die heiße Stimmung ihren Siedepunkt erreicht, springt das sogenannte Sex-O-Meter an. Die riesige LED-Säule leuchtet bis oben hin und Pyrotechnik glitzert im Nachthimmel - dann wird es schlagartig dunkel. Der Schock ist groß, als sich am Fuß der Säule eine Klappe öffnet und Lana zum Vorschein kommt. "Sexuelle Handlungen jeder Art sind untersagt", lässt die kegelförmige digitale Anstandsdame die Bombe platzen. Das Sex-O-Meter misst den Erregungsgrad der Singles und leuchtet bis zur Spitze. © Netflix Der Konkurrenzkampf um Kevin ist eröffnet: Emely (26) versucht ihr Glück. © Netflix/Paul Hepper Wer nun jedoch denkt, die Party sei zugunsten der Gewinnsumme von 200.000 Euro gelaufen, hat die Rechnung ohne Stella gemacht. Die Männermagazin-Blankzieherin angelt sich nur 32 Minuten nach Lanas Ansage (kein Küssen, kein Petting, keine Selbstbefriedigung, kein Koitus) Anna und besiegelt mit einem Zungenkuss den ersten Regelverstoß (6000 Euro Strafe)! Und es soll längst nicht der letzte bleiben ... Innerhalb der ersten 16 Stunden kommt es noch zu vier weiteren Vergehen. Die schlimmste Übeltäterin auch weiterhin: Stella. Sie knutscht im Bett direkt mit Tobi weiter und gönnt sich eine "intensive Po-Massage". Und auch am nächsten Tag können die beiden die Lippen nicht voneinander lassen - 14.000 Euro Strafe. Auch bei Laura und Kevin wurde unter der Decke geküsst und gefummelt - 10.000 Euro. Zuzüglich eines weiteren Kusses zwischen Kevin und Emely stürzen die Kandidaten in rekordverdächtiger Zeit von 200.000 Euro auf 164.000 Euro ab. Autsch! "Wollt ihr mich eigentlich verarschen?", poltert der bislang enthaltsame Dennis drauflos und auch Onyi hat die Faxen dicke: "Ich hab' gar kein Vertrauen in die anderen." Aus guten Gründen. Überraschung: Lana erscheint und allen ist klar, dass sie bei "Too Hot To Handle" sind. © Netflix THTH-Single packt freiwillig die Koffer: "I'm real, B*tch!" Dennis (33) hat keinen Bock auf das Lana-Retreat und verlässt freiwillig die Show. © Netflix Das Drama spitzt sich zu: Dass Kevin nach ihrer gemeinsamen Nacht plötzlich mit Emely Zungenakrobatik übt, bringt Laura zum Kochen. "Eine Latina wie ich ist niemals die zweite Wahl", empört sich das Curvy Model mit argentinischen Wurzeln. Prompt setzt die 34-Jährige dem acht Jahre jüngeren Zweigleis-Fahrer ein Ultimatum: Kevin soll sich entscheiden. Während der Fußballer noch grübelt, hat Dennis hingegen völlig überraschend einen Entschluss gefasst: Er verlässt das Anti-Sex-Retreat aus freien Stücken! "Ich brauche keine Ansagen, wie man tiefsinnige Beziehungen eingeht. I'm real, B*tch!", nörgelt der Berliner, der zuvor bei keiner Dame Anschluss finden konnte, und ist aus der Tür, bevor Lana "hasta la vista" sagen kann. Da waren's nur noch neun! "Too Hot To Handle: Germany" ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Am heutigen Dienstag sind direkt alle der insgesamt zehn Folgen zum Bingen erschienen.

Titelfoto: Montage: Netflix/Paul Hepper