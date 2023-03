Total-Ausraster bei "Mein Lokal, Dein Lokal": Plötzlich kippt die Stimmung!

An Tag 2 bei "Mein Lokal, Dein Lokal" mit TV-Koch Mike Süsser in Berlin tritt Konstantin mit seinem levantinisch-israelischen Restaurant "Eli" den Kampf an.

Von Denis Zielke

Berlin - Tag 2 in der Berlin-Ausgabe von "Mein Lokal, Dein Lokal": Den Auftakt machte Elena und konnte mit ihrem italienischen Lokal 35 Punkte abstauben. Am Dienstag musste Konstantin ran. Mit seiner levantinisch-israelischen Küche trat er den Kampf um den goldenen Siegerteller an.

Die Küche kann mehr als Falafel: TV-Koch Mike Süsser (53, r.) ließ sich den aufwendig zubereiteten und reichhaltigen Jerusalem-Teller schmecken. © kabel eins Aller guten Dinge sind drei. Das dachte sich wohl auch Konstantin, denn für den heutigen Gastgeber ist die TV-Sendung bei Kabel Eins bekanntes Terrain. Mit zwei anderen Lokalen nahm er schon an dem Format teil, nun soll es sein neues Baby in Berlin-Charlottenburg mit Leckereien aus Fernost reißen. Doch das Restaurant "eli" steckt noch in den Kinderschuhen und braucht viel Zuwendung, will sagen: in der Gründungsphase. Ob sich das auch bei den Mitstreitern bemerkbar macht? TV-Koch Mike Süsser (53) erinnerte sich noch an den Gastgeber und probierte den Bestseller des Hauses: den Jerusalem-Grill-Teller. TV & Shows Lena (22) wurde vom Blitz getroffen: "War froh, dass ich nicht aussehe wie ein Monster" "Es ist saftig, fachlich gut gemacht, es war lecker", gab der Koch-Profi dem Gericht seinen Segen und freute sich über das hausgemachte Brot. Während das schicke Lokal einen guten und gemütlichen ersten Eindruck machte und auch die kleine Speisekarte vielversprechend wirkte, begann sich schon bei der Vorspeise eine kulinarische Katastrophe abzuzeichnen. Melanie entschied sich für den gerösteten Blumenkohl mit Sesampaste, doch dieser erwies sich als zu hart, "fast roh", wie die Kontrahentin mit Erfahrung in der israelischen Küche knallhart urteilte. "Kenne ich anders, hätte ich mir so nicht gewünscht." Auch Elenas Kadafi Shrimps mit Mango Salsa, Rosen und Harissa konnten nicht überzeugen. "Ich finde die Optik von den Köpfen nicht schön. Sah einfach nicht schön aus fürs Auge", bemängelte die 47-Jährige die Garnelen. Bei Marius landeten Levante Rolls mit Hähnchen, Laben und Sumach auf dem Teller, während Holger sich für eine Pate aus Hähnchenfleisch entschied. Leider entsprach sie auch nicht seiner Vorstellung.

"Mein Lokal, Dein Lokal" mit Mike Süsser: Gastronom regt sich tierisch über Dessert-Größe auf

Elena wacht über die Zubereitung der Nachspeise. © kabel eins Insgesamt ein durchwachsener Start! Da muss Konstantin einen Gang zulegen. Kann es wenigstens die Hauptspeise richten? Konkurrentin Melanie wählte Lamm und Freekeh mit gerösteten Hartweizen und Schug aus. Von ihrem Gericht schwärmte sie. Zubereitung und Anrichtung waren ein Gedicht. Marius hingegen fand sein Money Briste mit Rinderbrust, Kartoffelpüree und Feige zu faserig und zäh. TV & Shows "Mein Lokal, Dein Lokal": Als die Vorspeise kommt, muss Mike Süsser beruhigen Für Elena tischte Konstantin den beliebten Jerusalem-Grill-Teller auf. Wegen fehlender Berührungspunkte hätte sie bei dem "signature dish" des Hauses keine Spieße und Filets erwartet. "Grandios", lobte hingegen Holger seinen J.A Octopus, konnte aber mit dem Baba Ganoush nichts anfangen. Insgesamt schien er aber zufrieden - noch. Das sollte sich jedoch bei der Nachspeise ändern, als die Stimmung kippte. Elena stellte besorgt fest, dass Holger alles andere als glücklich wirkte. Grund für das lange Gesicht war seine bestellte Lemon Tarte. Es sei "grundsätzlich falsch".

Konstantins Restaurant "eli" in Berlin-Charlottenburg räumt 32 Punkte ab