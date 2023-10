Ein Baby für Saskia Bergelt? Das sagt Erzgebirgskrimi-Star Teresa Weißbach

Ein Baby für Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 42)? Im neuen Erzgebirgskrimi überlegt die Försterin ein Pflegekind aufzunehmen. © ZDF/Hardy Spitz

In der Folge "Familienband" findet Saskia Bergelt ein Neugeborenes in einem abgelegenen Stollen. Von der Mutter des Babys fehlt aber jede Spur. Derweil meldet das Ehepaar Frank und Corinna Ott ihre Tochter Mia als vermisst. Die Kommissare Karina Szabo und Robert Winkler vermuten sofort, dass zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht. Während die Leiche der jungen Mutter gefunden wird, überlegt die Försterin, das Baby als Pflegekind aufzunehmen.

Bergelt-Darstellerin Teresa Weißbach erklärt diesen lebensverändernden Schritt ihrer Rolle so: "Die Försterin Saskia Bergelt ist im besten Alter einer Frau, sie ist erfolgreich in ihrem Beruf, attraktiv. Aber was ihr bisher in ihrem Leben fehlt, das ist ein Partner an ihrer Seite – und Kinder. Mit dem Finden des Babys wird ihr Beschützer- und Mutterinstinkt getriggert."

Bergelt spüre jetzt ihre innere Uhr intensiver und der Wunsch nach eigenen Kindern rücke in den Vordergrund.

"Am liebsten würde sie das Kind behalten und zum Teil ihrer Familie machen. Aber sie muss es wieder in eine Ungewissheit entlassen, und das macht ihr zu schaffen", so Weißbach.