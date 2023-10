Mädchen von russischen Soldaten im Wald ermordet: Okkultisten machen Jagd auf einen Geist

Die Kommissare Pauline Hobrecht und Bernhard Henschel müssen herausfinden, was in der Nacht während der paranormalen Untersuchung passiert ist. © ZDF/Laura Hegewald

Als Karim Pahlow mit einer Taschenlampe durch den Wald irrt und offenbar auf der Suche nach etwas ist, sieht er ein Leuchten und hört ein Geräusch. "Bist du es?", fragt er in die Nacht hinein. Dann treffen ihn mehrere Schläge auf den Kopf und er geht zu Boden.

Hängt der Vorfall etwa mit einer alten Sage zusammen? Es heißt, ein junges Mädchen sei 1945 in dem Wald von zwei sowjetischen Soldaten vergewaltigt und erschossen worden. Seitdem flackere dort ein unerklärliches Licht.

Manche vermuten, es sei die Seele des Mädchens, die noch nicht zur Ruhe gekommen ist. Andere behaupten, es sei die Taschenlampe ihres noch suchenden Vaters.

Am Tatort stellt sich heraus: Karim, Student an der Universität Potsdam, ist tot. Von einer Tatwaffe fehlt aber bislang jede Spur. Dafür finden die Ermittler neben der Leiche ein technisches Gerät, das stark an Ghostbusters erinnert.