SOKO ermittelt zu Mord im Altersheim: Wer hat die Heimleiterin erschlagen?

Auszubildende Liliana "Lila" Groß (Zoë Valks, 28, M.) gibt Fred Wiesner (Reiner Schöne, 81) und Gudrun Brunner (Gabriele Schulze, 73) Tanzstunden. © ZDF/Markus Fenchel

Gemeinsam mit ihrem Freund Fred Wiesner (gespielt von Reiner Schöne, 81) lebt die unter Parkinson leidende Gudrun Brunner (Gabriele Schulze, 73) in der schicken "Sonnenheim"-Residenz. Trotz ihres sich stets verschlechternden Gesundheitszustandes nimmt sie an Tanzveranstaltungen teil und genießt ihren letzten Lebensabschnitt in vollen Zügen.

Gudrun ist es, die eines Morgens die Leiterin der Einrichtung tot im Clubraum auffindet. "Meiner Einschätzung nach, wurde sie gestern Abend erschlagen", berichtet Gerichtsmediziner Dr. Benedikt Förster (Florian Wünsche, 32) der leitenden Ermittlerin Martina Seiffert (Astrid M. Fünderich, 60). Die Tatwaffe sei ein alter Tonkrug gewesen.

Die Auszubildende Liliana "Lila" Groß (Zoë Valks, 28) gerät in den Fokus der Ermittlungen, da sie schon des Öfteren mit dem Opfer aneinandergeraten sein soll. Doch auch Gudrun betitelt die Getötete als "dumme Nuss", die ihnen keinerlei Spaß gönne.

Ein am Tatort gefundenes Päckchen Cannabis, das nicht dem Opfer gehört hat, gibt weitere Rätsel auf.