"Schwarm"-Autor Schätzing über Film: "Es hätte etwas Großartiges werden können, aber ist es nicht!"

"Der Schwarm", Making-of: Nach Abschluss der Hauptdreharbeiten in den Tiburtina-Studios in Rom fanden noch bis Ende September Aufnahmen im größten Wasserstudio Europas in Brüssel statt. © ZDF/Fabio Lovino

"Es hätte etwas Großartiges werden können, aber ist es nicht! Aus meiner Sicht", sagt er in der begleitenden ZDF-Doku zur Serie "Der Schwarm". Zu sehen gibt's das Film-Portät am Donnerstag, dem 9. März 2023, um 0.40 Uhr - sicher aus gutem Grund in der Nacht, denn der Autor lässt an "seinem Baby", wie er es nennt, kaum ein gutes Haar.

Schätzing erzählt mit (seinem 1000-Seiten-Buch, 2004) "Der Schwarm" einen mega packenden Thriller vom Kampf der Menschheit gegen eine unbekannte Schwarmintelligenz, die in den Tiefen des Meeres lebt (und auch zu Lande kriecht). Weltweit millionenfach verkauft – und inzwischen vom ZDF verfilmt.

In Sachen PR legt das ZDF eine Menge Holz hin - aber was bombastisch beworben wird, ist meist mittelmäßig. So ist selbst der Schöpfer Schätzing offenbar enttäuscht.