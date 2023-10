Privatdetektiv auf Grundschullehrer angesetzt, dann muss er sterben: Viele offene Fragen im TV-Krimi

Berlin - Ein erstochener Mann, Smartwatch-Ärger an der Schule, frustrierte Eltern, ein verdächtiger Lehrer, ein True-Crime-Podcast und jede Menge offene Fragen. In der neuen Folge der SOKO Potsdam müssen Tamara Meurer (Anja Pahl, 48) und Pauline Hobrecht (Agnes Decker, 37) den Mord an dem Privatdetektiv Vadim Pasetzky aufklären.