TV-Tipps am Ostersonntag: Diese Kultfigur solltet Ihr nicht verpassen!

Dresden - Das Osterwochenende startet in die zweite Hälfte: Für alle, die keine Lust auf Ausflüge haben, lohnt es sich auch am Sonntag, den Fernseher einzuschalten. TAG24 hat einige tolle TV-Tipps für Euch. Pflichttermin Regisseur Guy Ritchie (54) gilt als Experte für actiongeladene und humorvolle Ganoven-Streifen. Und genau das bekommen die Zuschauer bei seiner Gangster-Komödie The Gentlemen (2019) auch geboten. Hinzu kommt: Die Besetzung könnte kaum besser sein. Zum Ensemble gehören unter anderem Matthew McConaughey (53), Hugh Grant (62) und ein überragender Colin Farrell (46) im karierten Trainingsanzug.

20.15 Uhr, ProSieben ProSieben lädt zur Gangster-Komödie "The Gentlemen" mit Matthew McConaughey (53) ein. © LEONINE Studios Geheimtipp Sacha Baron Cohens (51) skurrile Komödie Borat (2006) ist stellenweise komplett drüber. Das ändert jedoch nichts daran, dass der Film über einen kasachischen Reporter mit Vorliebe für "Mankinis" und "Baywatch"-Nixen, der durch die USA tourt, urkomisch ist. Ich erinnere mich noch gut daran, damals im Kino regelrecht Bauchschmerzen vor Lachen bekommen zu haben.

23.55 Uhr, RTL2 Sacha Baron Cohen (51) verkörpert "Borat" einfach zu witzig. © Twentieth Century Fox Bloß nicht! Bei Bülent Ceylans (47) inzwischen zwölftem Bühnenprogramm Luschtobjekt hält sich die Gefahr lachbedingten Leibwehs hingegen in Grenzen. Es sei denn, ich beginne irgendwann doch noch damit, das pointenarme Haargewedel des kultigen Kurpfälzers witzig zu finden. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich.

23.45 Uhr, WDR Fans von Bülent Ceylan (47) könnten Sonntagabend auf ihre Kosten kommen, aber ein Pflichttermin ist sein Bühnenprogramm nicht unbedingt. © SWR Presse Streaming Spätestens seit der preisgekrönten Dramedy "Atlanta" halte ich Schauspieler, Komiker, Musiker, Rapper und Drehbuchautor Donald Glover (39) für ein Genie. Sein neuester Streich: Die gleichermaßen mitreißende wie bizarre Thriller-Serie Bienenschwarm (2023), in der ein wahrlich fanatisches Fan-Girl seine Obsession für eine fingierte R&B-Sängerin bis zum Äußersten treibt.

Amazon Prime Video Dominique Fishback (32) spielt in der Amazon-Serie "Bienenschwarm", deren Obsession für einen Musikstar bizarre Züge annimmt. © Quantrell D. Colbert/Prime Video Viel Spaß beim Einschalten!

