TV-Tipps am Samstag: Dieser Film wird niemals langweilig

Egon, Benny und Kjeld geben niemals auf, um einen Coup zu landen - so auch in Die Olsenbande sieht rot (1976). Egon hat wie immer einen Plan. Dieses Mal legen sie sich mit einem Baron an. Und wie immer scheitert die Theorie in der Praxis. Eines ist jedoch sicher: Die Gaunerkomödie wird niemals langweilig. Mächtig gewaltig!

16.20 Uhr, MDR