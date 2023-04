TV-Tipps am Samstag: Müssen es davon wirklich gleich zehn Folgen am Stück sein?

Mit den TV-Tipps von TAG24 weißt du, was du am Samstag im Fernsehen schauen solltest und was besser nicht.

Von Saskia Hotek

Dresden - Ei, ei, ei - es ist wieder so weit! Das lange Osterwochenende hat begonnen und nicht nur der Osterhase versteckt seine Präsente. Auch die Fernsehsender geben am heutigen Samstag ihr Bestes, damit Ihr die TV-Perlen nicht so leicht findet. Um Euch die Suche nach unterhaltsamen Sendungen zu ersparen, habe ich für Euch meine TV-Tipps zusammengestellt.

Pflichttermin

So eine Party hat Annaburg noch nicht erlebt! Das kleine Städtchen im Osten Sachsen-Anhalts hat die Online-Abstimmung für das MDR Jump Osterfeuer gewonnen. Stars wie Wincent Weiss (30), Jeanette Biedermann (43), Nathan Evans (28) und Stereoact statten meiner Heimatregion nun einen Besuch ab. Ein unvergessliches Konzert, welches ich mir nicht entgehen lassen werde.

20.15 Uhr, MDR

Wincent Weiss (30) wird vor dem Schloss in Annaburg (Sachsen-Anhalt) auftreten. © IMAGO/HMB-Media

Geheimtipp

Wem am Karsamstag nach etwas Kultur zumute ist, der sollte mal auf 3Sat schalten. Dort läuft die Inszenierung von Jedermann. Bei den Salzburger Festspielen im vergangenen Jahr verkörperte Lars Eidinger (47) die Hauptrolle, Verena Altenberger (35) spielte die Buhlschaft. Beide Schauspieler beeindrucken mit ihrer energischen Interpretation der Figuren.

20.15 Uhr, 3Sat

Lars Eidinger (47) spielt beeindruckend den "Jedermann". © dpa/APA/Barbara Gindl

Bloß nicht!

Samstags kennt Sat.1 (fast) nur ein Programm: Unsere kleine Farm (1974-1983) läuft von morgens bis abends. Ich gebe zu, ein, zwei Folgen schaue ich mir auch gern mal an. Aber einen Serien-Marathon mit zehn Folgen am Stück braucht es überhaupt nicht, um meinen Nostalgiebedarf zu decken. Am langen Osterwochenende erwarte ich mehr Abwechslung im Programm.

ab 9.55 Uhr, Sat.1

"Unsere kleine Farm" ist zwar Kult, aber es muss nicht in Dauerschleife laufen. © Imago/United Archives

Streaming

Sie sind wie Sherlock Holmes und Dr. Watson - allerdings ermitteln Max Liebermann (Matthew Beard, 34) und Oskar Rheinhardt (Jürgen Maurer, 56) in Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Auch in der neuen Staffel von Vienna Blood sind die Kriminalfälle an Raffinesse kaum zu übertreffen. Nur der genaue Beobachter findet Indizien, die den Täter entlarven. ZDF-Mediathek

Oskar Rheinhardt (Jürgen Maurer, 56, l.) und Max Liebermann (Matthew Beard, 34) klären mysteriöse Kriminalfälle in WIen. © ZDF/Petro Domenigg