TV-Tipps am Samstag: Neben Charles' Krönung solltet Ihr diesen Kult-Klassiker nicht verpassen!

Was läuft am Samstag, dem 6. Mai 2023 im Fernsehen? Die TAG24-TV-Tipps verraten es Euch!

Von Sebastian Tangel

Deutschland - Am Samstag dreht sich auch im TV (fast) alles um König Charles III. (74) - gleich auf mehreren Sendern könnt Ihr den ganzen Mittag über seine Krönung mitverfolgen. Aber es läuft natürlich auch noch einiges mehr im Fernsehen. Zum Beispiel ein absoluter Kult-Klassiker, den jeder mal gesehen haben sollte.

Pflichtprogramm

Man muss kein Royal-Enthusiast sein, um an diesem zeitgeschichtlichen Ereignis zumindest als Zuschauer aus der Ferne teilzuhaben zu wollen: Die ARD berichtet bei King Charles III. - Die Krönung in London fünf Stunden am Stück von der Zeremonie in Westminster Abbey und begleitet auch sämtliche Feierlichkeiten ringsherum. Die volle Dröhnung Krönung sozusagen.

ab 9.30 Uhr, Das Erste

Charles III. (74) wird am Samstag offiziell zum König gekrönt - das solltet Ihr nicht verpassen. © IMAGO/ZUMA Wire

Geheimtipp

So wirklich "geheim" ist an einem Kino-Klassiker wie Taxi Driver (1976) zwar kaum etwas. Schließlich handelt es sich um die Mutter aller Rache-Thriller und - in den Augen vieler Film-Fans - das beste Scorsese-Werk überhaupt. Da es aber Menschen geben soll, die Robert DeNiro noch nicht in seiner Kult-Rolle als einzelgängerischer Taxi-Fahrer gesehen haben, ist es ein TV-Tipp, an dem kein Weg vorbeiführt. 1 Uhr, ZDF

Robert DeNiro hat viele überragende Rollen in seiner Karriere gespielt - in Taxi Driver glänzt er trotzdem ganz besonders. © ZDF/Josh Weiner

Bloß nicht!

Taylor Lautner wäre sicher gerne mehr als nur der "Twilight"-Halbnackedei mit T-Shirt-Allergie. In dem unterkomplexen Action-Thriller Tracers (2015) rast er als Fahrrad-Kurier zwar durch die Straßen von New York, aber nicht gerade auf eine ernstzunehmende Hollywood-Karriere zu. Dünner als Lautners Performance ist in dem Film lediglich das Drehbuch.

23.50 Uhr, Sat.1

Taylor Lautner (31) fährt Fahrrad ... Da braucht man nicht unbedingt einzuschalten. © Melbarken/David Dougan

Streaming

In der David-Cronenberg-Adaption Dead Ringers (2023) gehen die Zwillingsschwestern Elliot und Beverly Mantle als brillante und gefeierte Frauenärztinnen sowohl privat als auch beruflich bis an die Grenzen - und darüber hinaus. Hauptdarstellerin Rachel Weisz ist in ihrer Zwillings-Doppelrolle wirklich phänomenal. Emmy Award, ick hör dir trapsen. Amazon Prime Video

Super spannend und mit hervorragenden Darstellerinnen: Schaut Euch unbedingt mal "Dead Ringers" an! © Prime Video/Niko Tavernise